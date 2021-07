Usa Weekly News, Biden visita Surfside, reati fiscali per la Trump Org

4/25 ©Ansa

America’s back together - Joe Biden è stato anche in visita a Traverse City, Michigan, nel fine settimana di festeggiamenti del Fourth of July, per ricordare a tutti gli americani quanti progressi sono stati fatti dall’inizio dell’emergenza coronavirus. Il tema della Casa Bianca per questo week end festivo è “America's Back Together” per sottolineare che il Paese sta tornando alla normalità pre-pandemia. Non solo Joe Biden, però, ha avuto modo di parlare e incontrare i cittadini: la First Lady è stata in Maine e New Hampshire, Kamala Harris in Nevada