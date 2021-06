Uk, ministro Hancock lascia dopo scandalo delle foto con l’assistente

Figura chiave del governo Johnson durante la pandemia, è finito al centro delle polemiche per delle immagini - pubblicate dal Sun - in cui lo si vede baciare la sua presunta amante in ufficio a maggio, quando ancora le restrizioni imponevano il distanziamento fra persone non conviventi

Il ministro della Sanità britannico, Matt Hancock, figura chiave durante la pandemia, ha annunciato le dimissioni dopo le immagini pubblicate ieri dal Sun in cui lo si vede baciare la sua assistente, e presunta amante, Gina Coladangelo in ufficio. Foto che hanno scatenato le polemiche: non tanto per "la vicenda personale" ma per aver fatto assumere mesi fa la donna - sposata e con figli come lui - quale consulente del ministero e per aver violato le regole Covid. Le immagini infatti risalgono al 6 maggio, quando le restrizioni imponevano ancora nel Regno il distanziamento da persone non conviventi o estranee alla cerchia familiare.