Crollo palazzo Miami, almeno un morto. Sono 99 le persone disperse

Un centinaio i condomini in salvo, secondo le autorità locali. Ancora ignote le cause che hanno portato al cedimento di una parte dell'edificio che si trova nel comune di Surfside. Il presidente Biden ha promesso aiuti federali

Si scava tra le macerie dopo il crollo di una parte del palazzo di 12 piani avvenuto ieri a Surfside, nei pressi di Miami Beach. Secondo i principali media americani al momento è stato ufficialmente confermato un morto, nonostante nella tarda serata di ieri si era diffusa la notizia di tre vittime. Il bilancio comunque sembra destinato a salire. Sono infatti 99 le persone ancora disperse, mentre sono un centinaio i condomini in salvo. Ancora ignote le cause dell’incidente. Allertato anche il presidente Joe Biden che ha promesso aiuti federali.

Le famiglie in attesa di notizie sui dispersi

leggi anche

Miami, crolla un palazzo di 12 piani: almeno un morto e 99 dispersi

Le famiglie di chi abitava nell'edificio - tra cui la sorella della first lady del Paraguay, 20 cittadini israeliani e 19 sudamericani - aspettano notizie riunite in un centro vicino al palazzo. Con l'arrivo del buio, i soccorritori hanno cominciato a utilizzare le telecamere per la visione notturna e i cani addestrati. Nel tentativo di raggiungere i sopravvissuti e per evitare altri crolli le squadre hanno scavato un tunnel nel parcheggio sotterraneo. Alcuni di loro hanno riferito di aver sentito rumori ma per ora nessuna voce.