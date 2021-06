4/9 ©Ansa

"Con le politiche occupazionali attive che metterete in atto darete ai giovani nuove possibilità", ha proseguito von der Leyen. "Poi ci sono riforme cruciali, come tagliare le farraginosità della burocrazia o riformare la giustizia. Sono riforme che gli italiani hanno chiesto per anni e che stanno diventando realtà. Il piano italiano è ambizioso, lungimirante e aiuterà a delineare un futuro migliore per gli italiani e l'Ue"