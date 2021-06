Usa, Biden annuncia la morte dell'amato cane Champ: 'Mi mancherà'

Il presidente degli Stati Uniti ha postato su Twitter una nota comune con la first lady in cui informa la scomparsa dopo 13 anni del suo "compagno affettuoso", il più vecchio dei suoi due pastori tedeschi

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha annunciato su Twitter la morte dopo 13 anni del "compagno affettuoso" Champ, il più vecchio dei suoi due pastori tedeschi. "Mi mancherà", ha scritto, postando una nota comune con la first lady in cui ricorda i bei momenti passati con lui da tutta la famiglia. "I nostri cuori sono pesanti oggi mentre vi facciamo sapere che il nostro amato pastore tedesco, Champ, e' morto in pace a casa. È stato il nostro amato e costante compagno negli ultimi 13 anni ed era adorato dall'intera famiglia Biden", si legge nel testo. "Anche mentre le forze di Champ svanivano negli ultimi mesi, quando entravamo in una stanza si tirava su immediatamente, scodinzolava e strofinava il muso su di noi per una grattata d'orecchio o di pancia", prosegue.