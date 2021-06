Joe Biden, vescovi Usa verso “scomunica” per tema aborto

Sfidando il monito del Vaticano, che aveva invitato a evitare la questione, la Conferenza Episcopale Usa ha dato luce verde alla futura stesura di un documento sulla "coerenza eucaristica" che potrebbe portare al divieto di accostarsi alla comunione per il capo della Casa Bianca e ai politici che, come lui, sono favorevoli al diritto di aborto. "È una questione privata e non penso che accadrà", il commento di Biden

I vescovi Usa vanno verso la "scomunica" a Joe Biden e ai politici che, come il presidente degli Stati Uniti, sono favorevoli al diritto di aborto. Sfidando il monito del Vaticano che aveva invitato a evitare la questione, la Conferenza Episcopale Usa ha dato luce verde alla futura stesura di un controverso documento sulla "coerenza eucaristica" che potrebbe portare al divieto di accostarsi alla comunione per il capo della Casa Bianca. "È una questione privata e non penso che accadrà", ha reagito Biden alla decisione che ha visto due terzi dei prelati (155) schierarsi a favore del documento, contro 55, mentre 6 si sono astenuti.

La vicenda

Mandando avanti una proposta sostenuta dall'ala più conservatrice dell'episcopato, il voto ha messo in luce una profonda spaccatura nella Chiesa americana. Biden è il secondo presidente cattolico dopo JFK - tra i più devoti Commander in Chief assieme a Jimmy Carter - e l'Eucarestia è stata fonte di forza nei momenti più difficili della sua vita. Non è da oggi che il tema della "scomunica" per i politici pro-aborto impegna le gerarchie cattoliche americane. L'ultima volta in cui i vescovi votarono sulla comunione ai politici fu nel 2004: la conclusione, 183 a sei, fu di lasciare la decisione ai singoli vescovi. Quell'anno il tema era di attualità perché l'attuale inviato di Biden sul clima, John Kerry, che è anche lui cattolico, correva per la Casa Bianca e una decina di alti prelati gli rifiutarono l'Eucarestia a causa delle posizioni pro-aborto.

Una sfida anche politica



In base al diritto canonico i cattolici rispondono alle direttive dei vescovi locali e nelle due diocesi in cui va in chiesa - il Distretto di Columbia e il Delaware - Biden non ha incontrato finora obiezioni ad accostarsi al sacramento. La decisione dei vescovi di prendere di mira un presidente è tuttavia ugualmente esplosiva provenendo dai leader della sua stessa fede, anche e soprattutto dopo che molti cattolici hanno chiuso un occhio sui comportamenti privati del predecessore Donald Trump perché ne appoggiavano l'agenda politica.