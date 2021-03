Usa, il cane di Biden torna alla Casa Bianca ma morde ancora

Il più giovane e intemperante dei due pastori tedeschi del presidente americano è tornato ad azzannare un membro della staff in servizio a Washington. All'inizio di marzo, il cane era stato mandato in "rieducazione" proprio dopo aver morso una persona che lavora nella sede presidenziale

A pochi giorni dal suo ritorno a Washington Major, uno dei due cani del presidente americano Joe Biden e della moglie Jill, ha di nuovo morso un membro dello staff della Casa Bianca. A inizio mese il pastore tedesco era stato riportato nel Delaware per un periodo di addestramento dopo un incidente simile nel parco della sua nuova residenza.

Biden: "Ambiente nuovo e tentativo di protezione"

Michael LaRosa, portavoce della First Lady, ha spiegato che il cane "si sta ancora adattando al nuovo ambiente e ha dato un morso durante una passeggiata". La "vittima" è un dipendente del National Park Service ed è stato visitato dal medico della Casa Bianca "per precauzione". Biden ha giustificato l’aggressività del suo cane, che ha tre anni ed è stato adottato nel 2018 dalla Delaware Humane Association, spiegando che trovandosi in un ambiente nuovo, con tante nuove persone da conoscere, è normale che cerchi di proteggere i suoi padroni. L'altro cane della famiglia, il tredicenne Champ, aveva trascorso da piccolo del tempo alla Casa Bianca quando l'attuale presidente era il vice di Barack Obama.