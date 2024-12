Usa, corriere "stressato" abbandona 80 pacchi Amazon in un bosco

È stato risolto in poche ore il mistero di decine di pacchi di Amazon abbandonati in un bosco nel Massachusetts sud-orientale. Un agente di pattuglia, riporta il Washington Post, aveva scoperto tre grandi sacchi con oltre 80 pacchi Amazon nascosti sotto alcuni alberi in una zona boscosa di Lakeville il 22 dicembre. Li ha caricati su un pick-up e li ha portati alla stazione di polizia per l'inventario. Incerta sulla provenienza degli articoli - non c'erano state segnalazioni di pacchi smarriti o rubati - stava per riconsegnarli a un centro di distribuzione Amazon nelle vicinanze quando un corriere terrorizzato si è presentato per spiegare cosa fosse successo. Sopraffatto dallo stress per le troppe consegne, la sera prima aveva lasciato i pacchi poco lontano dalla strada con l'intenzione di consegnarli nei giorni successivi senza dover riportarli al centro di smistamento.