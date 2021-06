9/11 ©Ansa

Negozi, ristoranti, palestre potranno scegliere se far indossare o meno la mascherina, anche se rimarranno alcune restrizioni nelle scuole, sui trasporti pubblici, nei rifugi per senzatetto, nelle carceri, in ospedale. "Con effetto immediato, le restrizioni Covid imposte dallo Stato vengono revocate in tutti i contesti commerciali e sociali", ha spiegato Cuomo, sottolineando che con il traguardo raggiunto "possiamo tornare alla vita come la conosciamo"