Covid, Usa: lo Stato di New York ha raggiunto l'immunità di gregge

Lo Stato di New York ha raggiunto l'immunità di gregge. Il 70% della popolazione adulta ha infatti ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid. Si tratta di un traguardo importante che consente di eliminare o rendere facoltative la maggior parte delle restrizioni imposte dal governo per arginare la pandemia di Covid-19. A fronte del successo della campagna di vaccinazione anti-Covid, nello stato di New York negozi, ristoranti, palestre potranno scegliere se far indossare o meno la mascherina. Mentre i non vaccinati dovranno continuare a osservare le misure di protezione nei confronti degli altri, come la mascherina e il distanziamento sociale.

Il governatore Andrew Cuomo ha fatto sapere che ora la campagna di vaccinazione sarà rafforzata nelle aree dove c'è resistenza al vaccino. (VACCINO COVID: DATI E GRAFICI SULLE SOMMINISTRAZIONI IN ITALIA, REGIONE PER REGIONE)