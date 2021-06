Israele, Bennett nuovo premier. Netanyahu all’opposizione dopo 12 anni

Netanyahu: “Siamo la vera destra”

A nulla è valso l'omaggio che Bennett ha fatto in apertura di intervento al suo ex alleato e mentore politico Netanyahu, ringraziandolo per i servizi resi al Paese. Il premier uscente ha risposto di essere lì "come rappresentante eletto da oltre un milione di cittadini che hanno votato per il Likud sotto la mia guida e da altri milioni che si sono espressi per i partiti di destra che mi appoggiano". Come a ricordare la differenza, notevole, di voti tra il suo Likud e quelli di Yamina guidata da Bennett. "Siamo la vera destra, se passeremo all'opposizione, lo faremo - ha insistito - a testa alta". Anche l'Iran, il nemico numero uno, è stato oggetto di polemica, nonostante Bennett sia stato chiaro. Israele "non permetterà a Teheran di ottenere armi nucleari. Far rivivere l'accordo nucleare con l'Iran - ha detto - è un errore che renderà legittimo uno dei regimi più violenti del mondo. Israele mantiene tutta la sua completa libertà di azione". "Sono impensierito da quello che ha appena detto Bennett – ha risposto Netanyahu –. Di norma fa il contrario di quello che dice. Come con Lapid, con il quale aveva detto che non sarebbe mai andato". Poi l'affondo, quando ha messo in dubbio la capacità del nuovo esecutivo di resistere alle pressioni dell'amministrazione Usa di Biden: "In Iran oggi festeggiano. Comprendono che in Israele adesso ci sarà un governo debole e ossequioso" verso gli Usa. "Nel momento in cui gli Stati Uniti torneranno all'accordo sul nucleare iraniano - ha proseguito Netanyahu - il futuro governo israeliano non autorizzerà nuove attività segrete in Iran. Non è degno di restare in carica nemmeno un giorno".