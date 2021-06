Covid, variante Delta blocca porti cinesi: si teme paralisi commercio

Aumentano giorno dopo giorno i container che vengono stoppati in alcuni dei punti più strategici del gigante asiatico. L'emergere di focolai di Covid-19 tra i lavoratori portuali sta costando un ingorgo ancora più grave di quello accaduto nel Canale di Suez, con potenziali conseguenze su tempi e costi Condividi:

Sono sempre di più, giorno dopo giorno, i container bloccati in alcuni tra i più attivi porti della Cina. Uno stop dovuto all'emergere di focolai di Covid-19 tra i lavoratori portuali: in particolare sono i contagi da variante Delta, l’ormai ex variante indiana, a preoccupare le autorità cinesi. Ma non solo: si teme un ingorgo ancora più grave di quello accaduto nel Canale di Suez, con potenziali conseguenze su tempi e costi del commercio globale (COVID: AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Bloccato lo Yantian International Container Terminals approfondimento Vaccino Covid, in Cina Sinovac autorizzato per fascia 3-17 anni A riferire alcuni dettagli sulla situazione nei porti cinesi sono i media internazionali che hanno segnalato in particolare il blocco dello Yantian International Container Terminals nel porto di Shenzhen, parzialmente chiuso alla fine di maggio e sottoposto a severe misure precauzionali. Secondo quanto riportato da Bloomberg, gli sforzi delle autorità locali per contenere i contagi, tra disinfezioni e quarantene, hanno portato a una grave carenza di manodopera e l'interruzione del quarto porto per container più trafficato del mondo sta mettendo a dura prova una catena di approvvigionamento globale già fragile. Le navi fanno scalo a Yantian ma la movimentazione dei container sta subendo seri ritardi, costringendole a soste fino a cinque giorni. Più in generale, casi di positività al Covid si registrano a Shenzhen, dove si trovano i porti strategici di Yantian e di Shekou, e a Guangzhou, dove c'è il porto di Nansha.