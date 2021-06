4/11 ©Ansa

Ieri, al termine di una giornata convulsa che ha visto più volte tutto in pericolo, Lapid ha infine saldato l'alleanza che vedrà il partner di governo Naftali Bennett (nella foto), 'Yamina', premier per i primi due anni per poi salire lui alla guida nella seconda parte della legislatura

Israele, nuovo governo di Lapid e fine dell'era Netanyahu. VIDEO