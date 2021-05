Usa Weekly News, dalla Casa Bianca allo sport: una settimana per Floyd

9/20 ©Getty

The Donald is ready to hit the road (again) - Trump è pronto a tornare in campo con MAGA rally, stile campagna elettorale, con scenografico atterraggio al tramonto. Non potendo più disporre dell'Air Force One, ha ordinato il restyling del suo Boeing 757 (sembra costato fino a 6 milioni di dollari), già ribattezzato Trump Force One. Nelle prossime settimane farà comizi in Florida, Ohio, Georgia e North Carolina, in vista di una possibile ricandidatura alle presidenziali nel 2024 che per ora non conferma (ma non esclude)