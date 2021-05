Downing Street diffonde una foto del matrimonio di Boris Johnson

L'immagine scattata da Rebecca Fulton per AP vede la coppia sorridente durante la piccola festa in giardino organizzata dopo la cerimonia a Westminster

Le nozze si sono svolte in segreto all'Abbazia di Westminster di Londra, ma Downing Street non ha rinunciato a diffondere un'immagine ufficiale del matrimonio tra il premier britannico Boris Johnson e Carrie Symonds (CHI E'), scattata da Rebecca Fulton per AP. Nella foto i due sorridono, lei indossa un abito bianco in stile boho-chic e una corona di fiori freschi mentre lui una cravatta celeste. Symonds ha confermato che intende prendere il cognome del marito e si chiamerà da ora in poi Carrie Johnson.

Le foto della cerimonia top secret

I due si sono detti sì il 29 maggio con una cerimonia top secret, seguita da una piccola festa nel giardino di Downing Street alla presenza di solo 30 invitati, il massimo consentito dalla normativa anti-Covid nel Paese. Solo oggi però sono state diffuse alcune immagini, anche da parte degli ospiti come nel caso del ministro per il Medio Oriente James Cleverly.