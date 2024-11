Musk attacca il colonnello che denunciò Trump, 'la pagherà'

Alexander Vidman, il colonnello dell'esercito in pensione che ha denunciato le pressioni di Donald Trump su Kiev per far indagare i Biden, "è sul libro paga degli oligarchi russi e ha commesso tradimento contro gli Stati Uniti, per il quale pacherà". Lo afferma Elon Musk su X dopo l'intervista rilasciata da Vidman a Msnbc circolata sul web, nella quale ha detto che le interazioni del miliardario con il presidente russo Vladimir Putin sono "preoccupanti" in quanto Musk ha accesso ai segreti di stato e potrebbe lasciarseli sfuggire. Vidman è stato il responsabile per l'Ucraina nel consiglio per la sicurezza nazionale e ha testimoniato durante il primo impeachment di Trump