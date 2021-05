L'udienza, al Palazzo apostolico in Vaticano, è durata circa circa mezz’ora. La presidente della Commissione europea ha donato al Pontefice una copia fotostatica della dichiarazione Schuman del 1950 e un'edizione in due volumi della Storia dell’Unione Europea. Bergoglio ha ricambiato con i documenti del suo pontificato insieme al Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace