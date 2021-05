Regno Unito, morto uno dei cuccioli corgi della regina Elisabetta

Si chiamava Fergus ed era stato regalato dal principe Andrea durante la malattia di Filippo per distrarre e anche consolare la sovrana. Secondo il tabloid inglese Sun la regina è "distrutta" per la perdita del cagnolino

E' morto Fergus, uno dei due cuccioli di razza corgi della regina Elisabetta d'Inghilterra, regalati dal principe Andrea durante la malattia del marito Filippo, per distrarre la sovrana. Lo scrive il tabloid the Sun, per il quale la regina è "distrutta" dalla morte del cucciolo (LA MORTE DEL PRINCIPE FILIPPO - FOTOSTORY)

Sudditi in pensiero

Un fonte al castello di Windsor ha detto al giornale che "tutte le persone coinvolte sono preoccupate, perchè questo succede così poco tempo dopo la morte del marito". L'altro corgi si chiama Muick, e la coppia di cani era diventata una presenza costante accanto ad Elisabetta durante il periodo in cui il Duca di Edimburgo era stato in ospedale.