Regina Elisabetta, Carlo: Piantate alberi per i 70 anni del regno

L'iniziativa - ribattezzata in inglese 'treebilee', crasi tra la parola 'albero' e 'giubileo' - è stata lanciata dal principe del Galles, che ha piantato una piccola quercia nel terreno del castello di Windsor. Entro l'inverno del 2022 saranno piantati milioni di alberi in tutta la Gran Bretagna

Piantare alberi in tutto il Regno Unito per celebrare i 70 anni di regno della Regina Elisabetta. L'iniziativa - ribattezzata in inglese 'treebilee', crasi tra la parola 'albero' e 'giubileo' - è stata lanciata dal principe del Galles, Carlo, che ha piantato una piccola quercia nel terreno del castello di Windsor, ma entro l'inverno del 2022 saranno piantati milioni di alberi in lungo e largo per la Gran Bretagna.

Il "Baladacchino verde della Regina"

approfondimento

Queen’s speech: niente mantello e corona per la Regina Elisabetta II

L'iniziativa, il cui nome ufficiale è "Baldacchino verde della Regina", è sostenuta dal governo britannico, che a Glasgow, tra sei mesi, ospita la Cop26, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Giardinieri, studenti e associazioni di ogni genere sono invitati a piantare un albero a partire da ottobre e per tutto il 2022. Verrà, inoltre, avviato un programma di formazione per giovani disoccupati per insegnare loro a piantare e mantenere gli alberi.

Il Woodland Trust si impegna a piantare 3 milioni di alberi

All'impresa, ideata da un'organizzazione ecologista di cui Carlo è patrono, Cool Earth, sono invitati ad aderire individui, enti locali, associazioni collettive e di quartiere. Scuole e comunità di tutta l'isola potranno inoltre sostenere quote dei 3 milioni di alberelli che il Woodland Trust (il più grande ente di beneficenza per la conservazione dei boschi del Regno Unito) si è impegnato a piantare come parte del progetto.