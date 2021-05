Iran, 20enne decapitato dai familiari perché gay

Il giovane era in procinto di lasciare il Paese per chiedere asilo politico in Europa, aveva fatto richiesta di esenzione dal servizio militare obbligatorio ed è stato scoperto da un fratellastro che ha organizzato la spedizione punitiva Condividi:

Alireza Fazeli Monfared aveva 20 anni e la sola colpa di essere omosessuale e di sognare una vita in cui esprimere liberamente la propria personalità. Per questo è stato ucciso, decapitato da membri della sua stessa famiglia, in un delitto d’onore verificatosi in Iran il 4 maggio del 2021, appena qualche giorno dopo che il suo fratellastro era venuto a conoscenza della sua omosessualità.

Voleva partire e chiedere asilo politico leggi anche Dall’Iran allo Yemen, la mappa dei Paesi in cui essere gay è illegale La denuncia arriva dal network iraniano LGBTQ 6Rang, ed è stata raccontata in un articolo di Insider. Secondo quanto riferito da lui stesso in diversi messaggi vocali, Alireza Fazeli Monfared stave cercando di ottenere un’esenzione permanente dal servizio militare obbligatorio in Iran per poter chiedere asilo politico. I documenti trovati dal fratellastro Cinque giorni prima della sua partenza dal Paese, il fratellastro ha trovato i documenti per l’esenzione dal servizio militare, all’interno del quale era descritta la sua sessualità. In Iran, infatti, l’omosessualità è illegale e punita dalla legge ma è considerata una malattia mentale e dà diritto all’esenzione dalla leva obbligatoria. La scoperta ha portato il fratello da parte di padre a coinvolgere altri familiari nel rapimento del giovane, che è stato portato in un villaggio lontano e ucciso. Il caso, che ha raggiunto una certa visibilità globale sui social, raccogliendo tra gli altri la solidarietà di Demi Lovato, è emblematico della persecuzione quotidiana degli omosessuali in Iran secondo quanto riferito dagli attivisti per i diritti umani presenti nel Paese.