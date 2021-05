3/11 ©Ansa

La data per il via alle Olimpiadi è quella del 23 luglio, quando cominceranno i Giochi. Gli spettatori molto probabilmente non ci saranno. La decisione se ammettere un contingentato pubblico locale viene continuamente posticipata: ora si parla della seconda quindicina di giugno. Già certo, invece, il divieto di ingresso in Giappone per i turisti stranieri