Olimpiadi di Tokyo 2021, cancellazione per Covid è un'opzione

Di fronte all'avanzata del virus nel Paese, il numero due del partito principale al Governo, per la prima volta mette in dubbio che la prossima edizione dei Giochi Olimpici possa svolgersi regolarmente. A 99 giorni dalla cerimonia inaugurale, un anno dopo il loro slittamento, nuove nubi si addensano sul futuro di Tokyo 2020

Non era mai accaduto. Fino adesso almeno. Il governo giapponese nella sua interezza non ha mai messo in discussione lo svolgimento delle olimpiadi. Un anno di pandemia (qui lo speciale) però sembra aver fiaccato le convinzioni assolute . Toshihiro Nikai, segretario generale del Partito Liberal Democratico all'interno del governo giapponese, prende la parola in un'intervista al canale televisivo TBS per dire che la partenza dei Giochi a cinque cerchi non è più assoluta. Il Paese sta attraversando la quarta ondata di coroanvirus, oltre 36.000 i casi attivi e la paura delle varianti stanno gettando nuove ombre sulla tenuta del sistema sanitario. L'alto funzionario del governo nipponico si spinge così oltre , fino ad ipotizzare scelte drastiche. "Se la situazione saraà impossibile dobbiamo prendere una decisione senza esitazione" afferma . "Quale sarebbe il significato delle Olimpiadi se diffondiamo questa malattia a molte persone?" si domanda infine.

La base della discussione Il dibatito è aperto quindi. La base della discussione sono in realtà alcune certezze. I Giochi della XXXII Olimpiade in programma, con un anno di ritardo, dal prossimo 23 luglio all'8 agosto non avranno pubblico straniero e per evitare ulteriori rischi di diffusione del virus , a breve , entro le prossime settimane d'intesa con il Cio verrà deciso se e a quali condizioni saranno presenti spetattori giapponesi. Loro, i cittadini nipponici , intanto storcono il naso. Un sondaggio di qualche giorno fa svela che oltre il 70% degli intervistati non vede di buon occhio questo appuntamento con il massimo evento di sport al mondo.

La pandemia avanza approfondimento Olimpiadi di Tokyo, boom di contagi a meno di 100 giorni dall’apertura Se premier Yoshihide Suga corre ai ripari stringendo la cinghia delle restrizioni, di fronte all'avanzata della pandemia restano i dubbi che la chiusura anticipata di locali e ristoranti , il limite degli eventi a 5 mila partecipanti e multe più sonore a chi sgarra, possano bastare. Ieri il Paese ha registrato oltre 4.000 nuovi casi di Covid-19, un livello che non si registrava dalla fine di gennaio. E mercoledì la città di Matsuyama, nel Giappone occidentale, ha scelto di cancellare il passaggio della staffetta nella propria citta.