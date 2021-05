1/15 ©IPA/Fotogramma

In tutto il mondo si festeggia la Festa dei lavoratori. In questo 1 maggio, la ricorrenza è celebrata come sempre con cortei, comizi, manifestazioni sindacali, anche se ancora in forma ridotta a causa della pandemia di Covid che ha imposto in molti casi distanziamenti e precauzioni. Ecco una foto dalla Germania

1 maggio, perché si celebra la Festa dei lavoratori