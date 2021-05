1 maggio, Mattarella: lavoro porterà Paese fuori da emergenza

"Bisogna riconoscere il bene comune e perseguirlo, non possiamo sprecare l'occasione di compiere tutti insieme un passo in avanti", ha detto il Presidente della Repubblica

"Sarà il lavoro che porterà il Paese fuori dall'emergenza, per questo è ancora più importante festeggiare questo 1 Maggio", lo ha detto il Presidente Mattarella in occasione della celebrazione della festa dei lavoratori.

"La battaglia per il lavoro è una battaglia che deve unire gli sforzi di tutti ed è questa

l'ambizione del Pnrr. Bisogna riconoscere il bene comune e perseguirlo, non possiamo sprecare l'occasione di compiere tutti insieme un passo in avanti" ha spiegato "un'occasione che afferma la fiducia nel futuro, di chi vuole conquistare nuovi traguardi e non di chi assiste inerte. La repubblica non potrebbe vivere senza il lavoro e sarà il lavoro a portare fuori il Paese da questa emergenza".