Tre manifestazioni unitarie nei luoghi simbolici "del mondo del lavoro" con lo slogan: "L'Italia si cura con il lavoro". I sindacati sono in strada con delegati e operati alle acciaierie Ast di Terni, nel sito Amazon di Passo Corese (Rieti) e all'Ospedale dei Castelli in località Fontana di Papa (Roma). Il ministro del Lavoro dal Quirinale: "Rabbia sociale può produrre mostri"

"Non la vedo come una festa ma come una giornata di rabbia"; "non è una festa ma è una giornata di mobilitazione", con queste parole il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, ha anticipato il clima con cui Cgil, Cisl e Uil celebrano il Primo maggio 2021. Tre manifestazioni nazionali unitarie in altrettanti luoghi simbolo "del mondo del lavoro" sono state organizzate dai sindacati con lo slogan: "L'Italia si cura con il lavoro". La scelta è doppiamente simbolica: l'emergenza Covid non consente ancora di tornare al tradizionale corteo per una grande manifestazione nazionale ma Cgil, Cisl e Uil sono in piazza con delegati e operai, non numerosi, con le distanze e le precauzioni necessarie ma dando così un segnale di fiducia sulla prospettiva di ripartenza del Paese. Intanto il ministro del Lavoro Andrea Orlando, al Quirinale, ha detto che "quando il lavoro manca o è iniquo o indegno, la democrazia è più debole ed esposta".

Orlando: "Rabbia sociale può produrre mostri" leggi anche Landini, oggi si rimette al centro il lavoro di speranza "Ancora oggi la nostra Costituzione ci indica la strada - ha affermato il ministro del Lavoro - proteggere i nostri cittadini, assicurare cure e vaccini ma allo stesso tempo preparare la ricostruzione facendo leva sulle lavoratrici e sui lavoratori del nostro paese". Quando manca il lavoro, Orlando ha aggiunto che la democrazia è "preda della sfiducia e della rabbia sociale; e la rabbia sociale può produrre mostri". "L'andamento della perdita di posti di lavoro in questi mesi ha indicato che, pur con forti eterogeneità, ci sono squilibri tra nord e sud del paese e che a essere maggiormente penalizzati sono i giovani e le donne", ha rilevato il ministro parlando per il Primo Maggio al Quirinale. "L'Italia deve rispondere a questo passaggio come è avvenuto a metà degli anni '70 con una legislazione mirata, compiendo ogni sforzo per evitare di perdere una generazione".

I luoghi simbolo della manifestazione approfondimento 1 maggio, perché si celebra la Festa dei lavoratori I tre luoghi simbolici delle manifestazioni dei sindacati, invece, diversi per i temi e le realtà del territorio che queste tre scelte vanno a sottolineare, sono a Terni, dove il leader della Cgil, Maurizio Landini, parla dalle acciaierie Ast; a Passo Corese (Rieti), dove dal sito di Amazon c'è il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri; mentre il segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, si trova all'Ospedale dei Castelli in località Fontana di Papa (Roma). Per i social è stato lanciato l'hashtag #1M202. Inoltre in tutt'Italia non mancano le iniziative sul territorio, città per città: tra tante, a Milano diretta streaming con "le voci del sindacato e di chi è impegnato nei settori particolarmente coinvolti dagli effetti dall'emergenza sanitaria"; a Brescia l'omaggio ai lavoratori di un centro vaccinale; a Napoli il sindacato ha scelto un simbolo di attualità della lotta per il lavoro, lo stabilimento Whirlpool.