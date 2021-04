Russia, alleato di Navalny annuncia chiusura della sua rete di uffici

È in corso un processo contro gli uffici regionali di Navalny e il Fondo Anticorruzione dell'oppositore, accusati di "estremismo" dalla procura, ma sono in tanti a ritenere queste imputazioni di matrice politica. Nella giornata di ieri 28 aprile, il tribunale di Mosca ha imposto restrizioni proprio al Fondo, le cui video-inchieste hanno messo tante volte in imbarazzo Vladimir Putin e i suoi potenti alleati. Sempre secondo quanto riporta Meduza, "al tribunale non hanno elencato le azioni che saranno vietate sottolineando che il caso è stato esaminato a porte chiuse". Stando a Ria Novosti, la difesa aveva prima spiegato che questa misura vieta temporaneamente alle ong di interagire coi media, organizzare eventi pubblici, usufruire di servizi bancari e partecipare a elezioni.

Molti collaboratori di Navalny costretti a lasciare la Russia

Il Cremlino continua quindi ad inasprire le misure di repressione: negli ultimi tempi molti attivisti vicini a Navalny hanno avuto problemi con la giustizia o sono stati costretti a lasciare la Russia. Lo stesso Navalny è stato rinchiuso in galera lo scorso inverno non appena ha rimesso piede a Mosca di ritorno dalla Germania, dove era stato curato per un avvelenamento per il quale si sospettano i servizi segreti russi. L'oppositore inoltre ha da poco messo fine a uno sciopero della fame di 24 giorni per chiedere cure adeguate per i forti dolori che accusa alla schiena e alle gambe. Il nuovo giro di vite sull'opposizione arriva a pochi mesi dalle elezioni parlamentari di settembre e gli uffici di Navalny finiti sotto la mannaia delle autorità russe sono stati in passato la base per promuovere il "Voto Intelligente": una strategia elettorale per far convergere di volta in volta i voti degli oppositori su chi ha più chance di battere il candidato putiniano, a prescindere dal suo colore politico.