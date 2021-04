Navalny, i medici: rischia di morire

L'oppositore russo incarcerato deve interrompere lo sciopero della fame iniziato lo scorso 31 marzo per non rischiare la vita. "Un ulteriore digiuno può causare danni significativi alla sua salute e portare al risultato più triste: la morte", si legge in una lettera dei dottori dell'oppositore pubblicata dal sito Mediaziona, dove si sottolinea che "grazie all'enorme sostegno dell'opinione pubblica, nonché dei colleghi medici, il nostro paziente è stato comunque portato in un ospedale civile a Vladimir dove sono stati effettuati esami indipendenti". "Se lo sciopero della fame continua anche per un tempo minimo, purtroppo, presto non avremo nessun paziente da curare",

Perché Navalny è in sciopero della fame

Condannato a due anni per violazione della libertà vigilata concessa in seguito a una vecchia sentenza per frode, l'attivista, che ritiene il suo incarceramento dovuto a motivi politici, sta protestando perché in carcere gli è negato di essere visitato dai suoi dottori. Navalny era stato arrestato lo scorso 17 gennaio all'aeroporto di Mosca, dopo aver trascorso sei mesi in Germania per guarire dalle conseguenze di un avvelenamento di cui l'oppositore ritiene responsabile il presidente, Vladimir Putin.

In piazza per Navalny

Nella giornata di ieri migliaia di persone sono scese in piazza in decine di città russe per manifestare sostegno a Navalny e chiederne il rilascio. I manifestanti arrestati sono stati quasi 1.800 in tutto il Paese, secondo l'Ong OVD-Info. Le proteste hanno coinvolto un numero di persone più contenuto rispetto a quello delle manifestazioni di gennaio, in occasione dell'arresto di Navalny: allora i fermi erano stati oltre 11 mila.

Ieri, oltre 800 arresti sono stati effettuati a San Pietroburgo, e almeno 84 dei fermati hanno passato la notte in carcere. A Mosca gli arresti sono stati, invece, appena una trentina. Nella capitale i manifestanti hanno protestato vicino al Cremlino e, successivamente, al quartier generale dei servizi di sicurezza (Fsb), senza che la polizia intervenisse.