Covid Ungheria, riaperti i locali all’aperto ma contagi ancora alti

Riaperture in Ungheria dove tornano in attività le terrazze delle caffetterie e i ristoranti all’aperto nonostante la situazione dei contagi per Covid rimanga ancora critica. Il premier Viktor Orban ha motivato l'apertura con il progresso delle vaccinazioni: 3,5 milioni di persone raggiunte (il 35% della popolazione). Il premier stesso si è concesso una birra su una terrazza, illustrando il successo su Facebook. (COVID: GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE).