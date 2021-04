TikTok, dipendente fast food svela cosa c’è dietro i panini. VIDEO

Continuano a fare il pieno di visualizzazioni i video di Tik Tok che raccontano il “dietro le quinte” della preparazione del cibo nei fast food. Questa volta è toccato a Subway e ai suoi panini, visti in pochissimo tempo da più di 8 milioni di persone. L’autore del video è un ragazzo americano, nickname @Travis2official, dipendente della catena nata oltre 50 anni fa negli Stati Uniti, che sul social network ha mostrato i vari passaggi che portano alla realizzazione dei sandwich. Ecco allora le immagini non proprio invitanti del blocco marrone di 'carne' preso da una latta, sbriciolato per fare l'hamburger, del tonno o del pollo disidratati, uniti e amalgamati a salse di vario tipo.