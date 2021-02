TikTok annuncia le nuove misure per rafforzare la sicurezza dei minori

Un nuovo processo di verifica dell'età per tutti gli utenti, un pulsante di segnalazione dedicato e una campagna di sensibilizzazione. Sono le novità annunciate da TikTok nell'ambito del confronto con il Garante della Privacy sul tema della tutela dei minori di 13 anni. L'accordo è stato raggiunto dopo settimane di dialogo: la piattaforma di video sharing era accusata di non proteggere a sufficienza gli utenti più giovani e di adottare misure di controllo troppo blande per verificare la data di nascita degli iscritti. L'età minima è sempre stata la stessa, 13 anni, ma il processo di verifica era stato considerato facilmente aggirabile dall'Autorità.

Controllo dell'età di tutti gli iscritti dal 9 febbraio

"Abbiamo raggiunto un accordo con il Garante, l'autorità italiana per la protezione dei dati, e oggi stiamo adottando ulteriori misure per supportare la nostra community in Italia", ha commentato Alexandra Evans, Head of Child Safety, TikTok - Europe. "A partire dal 9 febbraio, faremo passare nuovamente ogni utente in Italia attraverso il nostro processo di verifica dell'età e solo gli utenti di età pari o superiore a 13 anni potranno continuare a utilizzare l'app dopo aver eseguito questo processo. Abbiamo, inoltre, introdotto un nuovo pulsante di segnalazione dedicata all'interno dell'app, per consentire agli utenti di segnalare un account che ritengono possa appartenere ad un utente di età inferiore a 13 anni. Il nostro team esaminerà e rimuoverà questi account”.

Una campagna di sensibilizzazione

Non sono le uniche misure concordate con il Garante: da domani 4 febbraio prende il via una campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza all'interno dell'app e su altri canali media in Italia "per aumentare la consapevolezza e l'educazione sugli strumenti e le funzionalità di sicurezza disponibili su TikTok per tutti", hanno fatto sapere dalla piattaforma. L'Autorità, da parte sua, si è riservata di verificare l'effettiva efficacia delle novità annunciate.

La tutela degli utenti più giovani

Le discussioni su come tutelare al massimo i giovanissimi iscritti ai social network e su quale debba essere l'età minima consentita non si sono mai fermate. A gennaio però la morte a Palermo di una giovane utente aveva allertato il Garante, che aveva chiesto alla piattaforma misure concrete e a Facebook controlli più severi.