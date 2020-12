Novità per TikTok: sperimenta video più lunghi, da tre minuti

Per TikTok, il social di proprietà cinese si sta per chiudere un anno importante, in cui ha messo a segno un record mondiale di download ma caratterizzato anche dal rischio di essere bandito negli Stati Uniti. Intanto arrivano i video di tre minuti

Il messaggio di TikTok

"Hai accesso anticipato al caricamento di video lunghi fino a 3 minuti", si legge nella comunicazione fatta dal social di proprietà cinese ad alcuni utenti selezionati. "Per provarlo, assicurati che la tua app sia aggiornata e prova a caricare un video dal tuo dispositivo alla app o alla versione desktop" di TikTok. In base ai tweet di alcuni utenti, la novità è in fase di test almeno dalla settimana scorsa. La distribuzione della possibilità di pubblicare video di tre minuti - un cambiamento forte per un social che si contraddistingue proprio per la brevità dei filmati - starebbe comunque avvenendo con lentezza, per sondare la reazione degli utenti.

Un anno complesso

TikTok si prepara ad archiviare il 2020 come l'anno del grande successo, ma anche quello del maggior rischio. Il social cinese ha messo a segno un record mondiale di download - finora è stato scaricato 2 miliardi e mezzo di volte - ma il suo futuro al momento appare incerto. Almeno negli Stati Uniti, dove Donald Trump vuole mettere al bando la app se non venderà le attività americane ad aziende Usa. In Intalia il 2020 ha visto sbarcare su TikTok personaggi famosi come Fedez, Ghali e Mahmood, che si sono uniti a chiara Ferragni, Michelle Hunziker e Gianluca Vacchi. I veri protagonisti della piattaforma continuano però a essere i ragazzi, creatori dei video più di tendenza. E il trend del 2020 è #ImparaConTikTok, il filone di video educativi. Dalla lingua inglese alla psicologia, dallo sport al trucco e alla moda passando per la cucina e la finanza, sono tantissimi i filmati brevi nati per insegnare qualcosa. Così come tanti sono i video a sostegno dell'inclusione e di cause sociali, che sono nati per diffondere consapevolezza su diverse tematiche e hanno finito per regalare profondità al social.