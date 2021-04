Louis di Cambridge compie 3 anni: foto del primo giorno di asilo

Eccolo in uno scatto privato fatto da mamma Kate, che ha scelto per lui un pullover blu e una camicia a righe. Un momento di spensieratezza dopo il lutto per la morte del principe Filippo

Finalmente a scuola

La foto di compleanno del piccolo Louis porta un po' di allegria nella famiglia reale, che termina il periodo di lutto per la morte del principe Filippo (FOTOGALLERY). Sabato scorso si sono svolti i funerali del Duca, a cui hanno partecipato solo i membri più stretti della famiglia, a causa delle restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria (COVID, LIVEBLOG - I NUMERI). Il principino ha iniziato proprio in questi giorni a frequentare l'asilo: avrebbe dovuto iniziare già qualche mese fa, ma la pandemia in corso ha convinto i genitori a posticipare il suo ingresso in classe.

Scarpette low cost

Stupisce la semplicità della foto e la sua naturalezza, come qualsiasi bimbo di tre anni. Le scarpine blu e verde fluo sono un modello di Adidas, le Duramo: online si trovano in vendita a circa 34 euro. La mamma, del resto, è sempre attenta alla moda e alla scelta del look giusto per se stessa e i suoi figli. Anche il fratellino George indossava una giacca impermeabile blu il giorno in cui è entrato alla Westacre Montessori School.