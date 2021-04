Stati Uniti, poliziotto spara e uccide adolescente afroamericana

Dai primi dettagli riportati dal quotidiano Columbus Dispatch, gli agenti avrebbero risposto a un tentativo di accoltellamento. L'Ohio Bureau of Criminal Investigation (BCI) ha aperto un'indagine sul caso

Un agente di polizia dell'Ohio ha ucciso a colpi di arma da fuoco un'adolescente afroamericana, Makiyah Bryant di 16 anni, proprio mentre a Minneapolis veniva pronunciato il verdetto di colpevolezza per l’ex-poliziotto Derek Chauvin nel processo per l’omicidio di George Floyd.

L'inchiesta

È in corso un'inchiesta per stabilire la dinamica dei fatti. “La legge dello stato dell’Ohio consente alla polizia di usare la forza per proteggere sé stessi o gli altri” ha detto il capo della polizia ad interim Michael Woods nel corso di una conferenza stampa, “e gli investigatori determineranno se questa sparatoria è stata un caso del genere”.