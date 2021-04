I manifestanti sono scesi in piazza dopo l’uccisione del 20enne afroamericano da parte di una agente di polizia che avrebbe scambiato la pistola per un taser. Le forze dell'ordine hanno usato anche lacrimogeni per disperdere la folla. Appello a rientrare a casa da parte del sindaco di Brooklyn Center, mentre in città è in vigore il coprifuoco