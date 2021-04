Terrorismo, arrestato in Italia complice autore strage Nizza

La Polizia ha arrestato in Italia il complice dell'autore dell'attentato terroristico commesso in Francia a Nizza il 14 luglio 2016. Il blitz degli investigatori è scattato questa sera. E.E. è stato arrestato a Sparanise, in provincia di Caserta. 28 anni, di origine albanese, era destinatario di un mandato d'arresto europeo emesso dalle autorità francesi in quanto ritenuto responsabile di aver fornito le armi all'autore della strage, Mohamed Lahouaiej Bouhlel. Il giovane è stato individuato dagli agenti delle digos di Napoli e Caserta, coordinati dalla procura di Napoli, grazie alle informazioni raccolte dall'Antiterrorismo.

L'attentato sulla Promenade des Anglais

Il 14 luglio 2016, 86 persone rimasero uccise da un camion-kamikaze mentre seguivano i fuochi d'artificio. Tra di loro anche 5 italiani e un italo-americano. Alla guida del tir c'era Mohamed Lahouaiej Bouhlel, 31enne tunisino residente in Francia dal 2011, ucciso dalla polizia.