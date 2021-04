Usa, sparatoria ad Austin, in Texas: tre morti, killer in fuga

È accaduto intorno alle 12 (ora locale) in un complesso residenziale, il Great Hills Trail. La polizia ha parlato di un sospetto ancora a piede libero e ha fatto sapere che si tratterebbe di un episodio avvenuto in ambito domestico. Non ci sarebbero altre persone coinvolte

Tre persone sono morte in una sparatoria ad Austin, in Texas, poco dopo le 12 ora locale in un complesso residenziale, il Great Hills Trail. Lo riportano i media Usa. Il sospetto responsabile, ha fatto sapere la polizia, non è ancora stato individuato ed è a piede libero. Secondo le forze dell'ordine si tratterebbe di un episodio avvenuto in ambito domestico e non ci sarebbe pericolo per altre persone.