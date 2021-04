Usa Weekly News, Joe Biden assicura: via dall’Afghanistan entro l'11/9

2/21 ©Getty

No “Refugee cap” - Il presidente Joe Biden aumenterà il numero di rifugiati ammessi negli Stati Uniti. La decisione è arrivata soltanto poche ore dopo aver subito molte critiche per aver deciso, inizialmente, di mantenere in vigore il limite dell’era Trump, ovvero 15.00 rifugiati, un numero storicamente basso e fissato dall’ex Presidente. Immediate le critiche e, in poco tempo, la rettifica: entro il 15 maggio verrà dato un nuovo limite, non ancora specificato