Covid Austria, si dimette il ministro della Salute: "Sono esaurito"

"Non voglio autodistruggermi"

approfondimento

Vaccini anti-Covid, Austria a caccia di dosi mentre salgono i ricoveri

"Nella peggiore crisi sanitaria degli ultimi decenni l'Austria necessita di un ministro alla salute al 100% in forma", ha detto il 60enne. "Non voglio autodistruggermi", ha aggiunto. Fino a lunedì, quando giurerà il successore, il vice cancelliere e collega di partito Werner Kogler guiderà il dicastero.

Lockdown fino al 18 aprile in alcuni Laender

Per far fronte alla pandemia in Austria, Vienna e altri due Laender orientali, Bassa Austria e Burgenland, sono in lockdown fino al 18 aprile. Negli altri Laender, secondo il cancelliere Kurz, "la situazione nei reparti di terapia intensiva non è così critica".