Vaccini anti-Covid, Austria a caccia di dosi mentre salgono i ricoveri

Non c'è rumore all'Austria Center di Vienna. L'eco dei congressi e degli eventi si è spento da oltre un anno. Quello dei cittadini che arrivano per vaccinarsi è ordinato, scandito dalle solite domande: "Tessera sanitaria?", "Ha portato una penna?". Nel centro di vaccinazione pubblico più grande della capitale austriaca si fanno 6mila somministrazioni al giorno: dopo la prenotazione si arriva all'orario prestabilito, si fa un breve colloquio medico e si entra in una delle decine di cabine viola. Poi si attende circa mezz'ora per verificare che non ci siano sintomi avversi e si va via. Ordinato, pulito, efficiente.

La mancanza di dosi, le trattative con Ue, Israele e Russia

Seimila dosi al giorno, ma ci sono personale, spazio e attrezzature per farne fino a 30mila al giorno. "Mancano le dosi, noi siamo pronti", ci conferma Susanne Drapalik, capo medico dell'associazione Samariterbund che coordina i lavori all'interno della gran parte dei centri di vaccinazione. Anche Renée Gallo-Daniel, presidente dell'Associazione che rappresenta tutte le aziende produttrici di vaccini in Austria (ÖVIH), deve ammettere che la mancanza di dosi è il problema principale per il Paese: "Usiamo Pfizer, Moderna e AstraZeneca, attendiamo Johnson&Johnson. Ma la nostra situazione è particolare perché nella prima fase di chiusura dei contratti, avevamo chiesto meno dosi di Pfizer. Ora dobbiamo discutere con l'Unione europea per averne di più", ci dice. L'Austria, in particolare il Cancelliere Sebastian Kurz, è stata molto criticata per questo: per aver fatto male i calcoli, puntando su AstraZeneca - che infatti non era mai stato sospeso nel Paese, come fatto da Germania, Francia e Italia - perché più economico e semplice da somministrare, cercando poi di riottenere più dosi di Pfizer dopo i problemi legati al vaccino anglo-svedese. Altro tema di critica da parte Ue, il dialogo aperto al fianco della Danimarca con Israele: "Non per avere più dosi nell'immediato, dato che Israele non le produce", spiega Gallo-Daniel, "ma per capire come si erano organizzati, la chiave del loro successo. E condividere risorse e ricerca per produrre più vaccini in Austria nel futuro". La ricerca di dosi del Governo si è spinta fino alla Russia: Kurz ha annunciato di aver ordinato un milione di dosi del vaccino Sputnik, senza aspettare l'approvazione dell'Ema.