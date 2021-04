Sofagate, scontro diplomatico Italia-Turchia su parole di Draghi

Il premier italiano ha definito indirettamente il presidente turco “un dittatore” attaccandolo per l’atteggiamento riservato a Ursula von der Leyen nella visita ad Ankara. Convocato l'ambasciatore italiano. La Turchia condanna le parole di Draghi e chiede che vengano ritirate. Salvini: “Ue non può subire ricatti”. Meloni: “Pretendiamo rispetto”

Nella serata di giovedì 8 aprile il premier italiano Mario Draghi ha usato parole dure sulla vicenda. "Non condivido assolutamente Erdogan, credo che non sia stato un comportamento appropriato. Mi è dispiaciuto moltissimo per l'umiliazione che la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dovuto subire", ha premesso il presidente del Consiglio, per poi aggiungere: "Con questi dittatori, chiamiamoli per quello che sono", ha sottolineato Draghi, "di cui però si ha bisogno, uno deve essere franco nell'esprimere la propria diversità di vedute e di visioni della società; e deve essere anche pronto a cooperare per assicurare gli interessi del proprio Paese. Bisogna trovare il giusto equilibrio".

L’ira di Ankara

Le affermazioni di Draghi hanno scatenato pesanti reazioni in Turchia. L'ambasciatore italiano ad Ankara, Massimo Gaiani, è stato convocato in tarda serata al ministero degli esteri turco, dove il capo della diplomazia Cavusoglu gli ha espresso tutto il suo disappunto: “Condanniamo con forza le affermazioni senza controllo del primo ministro italiano nominato Mario Draghi sul nostro presidente eletto Recep Tayyip Erdogan", ha detto. Le dichiarazioni di Draghi mostrano una "inaccettabile retorica populista”, ha scritto poi su Twitter il ministro degli Esteri turco. "Respingiamo al mittente queste affermazioni brutte e incontrollate”. All'ambasciatore italiano ad Ankara "è stato sottolineato che ci aspettiamo che queste brutte e sfacciate affermazioni che non sono conformi allo spirito di amicizia e di alleanza tra Italia e Turchia, vengano immediatamente ritirate”. In una nota si entra poi nel merito della vicenda del Sofagate: "Nessuno può mettere in dubbio l'ospitalità della Turchia. Il nostro Paese - si legge - non prenderà parte a una insensata e maliziosa discussione all'interno dell'Ue" e giudica "vani i tentativi di danneggiare l'agenda positiva tra Turchia e Ue".

Partito Erdogan: “L'Italia pensi a Mussolini”

Ad alzare ancora la tensione sono arrivate le parole del vice-leader dell'Akp del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, Numan Kurtulmus, che ha detto: "Da noi non ci sono dittatori. Se volete vedere un dittatore, guardate alla vostra storia. Guardate Mussolini”. Il capo della comunicazione della Presidenza di Ankara, Fahrettin Altun, in un messaggio in italiano, ha rincarato la dose: "Il primo ministro nominato d'Italia ha superato i limiti definendo come "dittatore" Recep Tayyip Erdogan, che è stato eletto Presidente dal popolo turco con il 52%. Condanniamo fermamente questo stile, che non ha posto nella diplomazia. Chi cerca il dittatore guardi alla storia d'Italia".