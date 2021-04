Sofagate, l’Ue: "Non si ripeta più". Turchia: "Rispettato protocollo"

Non si placano le polemiche dopo che durante l'incontro con Erdogan la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è stata fatta sedere su un divano e non accanto al leader turco, insieme al presidente del Consiglio Ue Charles Michel. Nel 2015 Juncker e Tusk vennero fatti accomodare su due poltrone equidistanti

Il governo turco fa sapere di aver “rispettato il protocollo”, ma l’Ue si augura che un fatto del genere “non si ripeta in futuro". Non si placano le polemiche sull’incidente diplomatico che ha visto coinvolti il presidente Recep Tayyip Erdogan e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e che, sui social, è stato ribattezzato come “sofagate” (VIDEO) . Un caso che sembra aver fatto passare in secondo piano lo stesso incontro di Ankara organizzato proprio per distendere la frequente tensione fra la Turchia e l’Unione europea.

Lo stupore di von der Leyen, critiche anche a Michel

Lo stupore della presidente è stato confermato dal portavoce della Commissione, Eric Mamer, secondo cui von der Leyen ha però "preferito dare priorità alle questioni di sostanza rispetto al protocollo", perché è più importante "far avanzare un processo politico fra l'Ue e la Turchia". È chiara l'attenzione a non aumentare la tensione, ma il portavoce ha precisato che l'esecutivo europeo "si aspetta di essere trattato secondo il protocollo adeguato" e che "saranno presi contatti con tutte le parti coinvolte perché non si ripeta in futuro". Le critiche per ciò che accaduto durante la visita della delegazione europea ad Ankara non hanno toccato soltanto Erdogan, ma anche il il presidente del Consiglio Ue Charles Michel criticato per non aver mosso alcun appunto.

La Turchia: “Seguito protocollo standard”



La Turchia però ha spiegato che "durante la visita è stato seguito il protocollo standard. La presidente della Commissione europea non è stata trattata in modo diverso. Né la delegazione Ue ha chiesto una diversa disposizione. In questa situazione, ci saremmo aspettati che i due ospiti si fossero accordati tra loro”. Sulle polemiche è intervenuto anche il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, presente alla visita dei leader Ue insieme al capo dello stato Recep Tayyip Erdogan. "Ci sono accuse ingiuste nei confronti della Turchia. Non è la prima volta che accogliamo un ospite straniero. Durante l'incontro è stato rispettato il protocollo. Le unità" responsabili del protocollo di Turchia e Ue "si sono incontrate prima della visita e le loro richieste sono state soddisfatte", ha detto il capo della diplomazia di Ankara in una conferenza stampa con il suo omologo del Kuwait, Ahmad Nasser Al Mohammad Al Sabah.