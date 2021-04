Turchia, Erdogan riceve Michel e lascia von der Leyen senza sedia

Il video virale

approfondimento

Così, dopo un momento di incertezza in cui von Der Leyen è rimasta in piedi mentre Erdogan e Michel prendevano posto, la presidente della Commissione è stata invitata a sedersi su un divano molto più distante. Sun altro divano analogo si è accomodato il ministro Çavuşoğlu, che riveste un ruolo certamente diverso e meno di rilievo dal punto di vista diplomatico in quella occasione di von der Leyen. La scena è stata ripresa in un video, diventato virale, in cui si nota un gesto di disappunto da parte di von der Leyen, mentre gli altri due si accomodano sulle poltrone.