Draghi: “Erdogan dittatore”. Turchia convoca l'ambasciatore italiano

Dopo le parole del presidente del Consiglio sul "sofagate" e "l'umiliazione" subita dalla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, Ankara ha chiamato il diplomatico Massimo Gaiani. Il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu ha attaccato: "Condanniamo con forza le affermazioni senza controllo del primo ministro italiano sul nostro presidente eletto"

Non accenna a spegnersi la polemica sul “sofagate” ai danni della presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen. In serata parole dure sono arrivate dal premier Mario Draghi, che riferendosi al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha detto: “Con questi dittatori, chiamiamoli per quello che sono, di cui però si ha bisogno, uno deve essere franco nell'esprimere la propria diversità di vedute e di visioni della società; e deve essere anche pronto a cooperare per assicurare gli interessi del proprio Paese. Bisogna trovare il giusto equilibrio". A quel punto, riferisce Anadolu, Ankara ha convocato l'ambasciatore italiano, Massimo Gaiani, e il ministro degli Esteri Mevlut Cavusoglu ha attaccato: "Condanniamo con forza le affermazioni senza controllo del primo ministro italiano nominato Mario Draghi sul nostro presidente eletto".

Draghi: “Von der Leyen ha dovuto subire un’umiliazione” leggi anche Sofagate, l’Ue: "Non si ripeta più". Turchia: "Rispettato protocollo" "Non condivido assolutamente Erdogan, credo che non sia stato un comportamento appropriato - ha detto ancora Draghi in conferenza stampa a Palazzo Chigi - Mi è dispiaciuto moltissimo per l'umiliazione che la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha dovuto subire".