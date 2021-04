Vaccini anti-Covid in Svizzera, tra scetticismo e aperture al turismo

Le terapie intensive non sono sotto stress, i casi aumentano ma lievemente, in molti anche nelle residenze per anziani scelgono di non vaccinarsi, mentre il Paese si apre al turismo interno per non rinunciare a una "libertà equilibrata". Ci siamo fatti spiegare come funziona il "modello svizzero" in questa terza fase dell'emergenza Coronavirus

Occhiali da sole, gelati, scorrere di trolley. A Lugano si respira aria di vacanze. Forse non è così per chi ci abita, ma a chi arriva 'da fuori' l'atmosfera appare subito più rilassata che in Italia. I negozi accolgono i clienti, le mascherine all'aperto sono obbligatorie solo nei weekend e nei giorni festivi, i ristoranti fanno solo delivery e take away, è vero, ma con il bel tempo pretzel e panini da passeggio sembrano la normalità. Non vogliamo semplificare: anche la Svizzera ha vissuto momenti difficili in questa emergenza Coronavirus, soprattutto nella prima ondata e soprattutto qui nel Canton Ticino che ogni giorno accoglie 70mila italiani transfrontalieri. Oggi però la situazione è tenuta sotto controllo, nonostante un lieve ma stabile aumento dei contagi dovuto al diffondersi della variante inglese del virus, ormai dominante.

Una libertà equilibrata tra riaperture e controllo dei casi

"Se facciamo un confronto con i Paesi vicini, quindi Italia, Francia, Spagna, Germania, Austria, la Svizzera è quella che ha l’indice di restrizioni più basso: siamo al 60%, l’Italia è all’85%", ci spiega Luca Merlini, Direttore dell'Ente Ospedaliero Cantonale di Locarno, primo Covid Center del Ticino. "Però piano piano sono state introdotte norme per consentire a comuni o cantoni di aggiungere misure più restrittive, come l'obbligo di mascherine all'aperto. A giustificarle, al di là dell’arrivo dei turisti, è il fatto che c'è un leggero ma continuo aumento delle ospedalizzazioni. La paura non è tanto che aumentino i casi, ma di perdere il controllo. Allora la Confederazione cerca di trovare un compromesso: tenere sotto controllo l'andamento dei casi, senza però chiudere tutta la società. Le scuole ad esempio sono sempre state aperte". Anche sul tema della riapertura degli impianti di sci, questo inverno, le polemiche degli Stati confinanti non erano bastate a fare cambiare opinione alla Svizzera.