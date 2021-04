Hong Kong, condannati Jimmy Lai e 8 attivisti pro-democrazia

Fra gli imputati ci sono alcuni dei più importanti attivisti pro-democrazia di Hong Kong. Tra di loro Martin Lee, un avvocato di 82 anni che è stato scelto da Pechino per aiutare a scrivere la mini-costituzione di Hong Kong, e Margaret Ng, un avvocato di 73 anni ed ex membro dell'opposizione. Anche Il magnate dei media Jimmy Lai, attualmente in custodia dopo il suo arresto in base alla nuova legge sulla sicurezza nazionale di Pechino, è tra i colpevoli, come Leung Kwok-hung, un politico dell'opposizione conosciuto con il suo soprannome "Capelli lunghi", anche lui detenuto con accuse di sicurezza nazionale.

La sentenza del giudice

Il giudice del tribunale distrettuale Amanda Woodcock ha affermato nella sentenza che l'accusa è stata in grado di dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio che gli imputati avevano organizzato e partecipato alla protesta non autorizzata. "Non può essere giusto per un trasgressore sostenere che anche se il suo atto non era autorizzato ... ma perché era in definitiva pacifico e non c'era violenza non dovrebbe essere arrestato, perseguito o condannato", ha scritto. La sentenza verso il gruppo sarà emessa il 16 aprile e a coloro che non sono già detenuti con accuse separate è stata concessa la cauzione a condizione che consegnino i loro passaporti e rimangano a Hong Kong.