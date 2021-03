Tokyo 2020, al via la staffetta della fiamma olimpica da Fukushima

A un anno esatto dal rinvio, ha preso il via il viaggio della fiaccola, in una cerimonia più contenuta - come da programma - per via dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. La staffetta toccherà tutte le 47 prefetture dell'arcipelago per i prossimi quattro mesi, riguarderà circa 10.000 tedofori e si concluderà con l'arrivo della torcia allo Stadio Olimpico di Tokyo, in tempo per l'avvio dei Giochi previsto per il 23 luglio Condividi:

A un anno esatto dal rinvio delle Olimpiadi di Tokyo 2020, ha preso il via oggi da Fukushima, in Giappone, il viaggio della fiaccola olimpica, in una cerimonia più contenuta - come da programma - per via dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus. La staffetta toccherà tutte le 47 prefetture dell'arcipelago per i prossimi quattro mesi, riguarderà circa 10.000 tedofori e si concluderà con l'arrivo della torcia allo Stadio Olimpico di Tokyo, in tempo per l'avvio dei Giochi previsto per il 23 luglio.

La presentazione a Fukushima approfondimento Fukushima oggi, foto della città e della centrale nucleare a 10 anni Alla presentazione, durante l'apertura al J-Village di Fukushima, simbolo del tentativo di rinascita della regione dopo la triplice catastrofe di 10 anni fa, la presidente del comitato organizzatore Seiko Hashimoto si è augurata che la fiaccola olimpica "possa essere una luce di speranza al termine di un periodo di oscurità". A iniziare la staffetta alcune delle giocatrici della nazionale femminile di calcio Nadeshiko, vincitrici della Coppa del mondo nel 2011 (lo stesso anno in cui si è verificato l'incidente).

Tra i tedofori anche la persona più vecchia al mondo leggi anche Tokyo 2020, stop a presenza di spettatori stranieri Tokyo è appena uscita (lunedì scorso) dallo stato di emergenza, il Covid c'è ancora ma l'Olimpiade, la prima dell'era moderna non svoltasi nelle date previste a causa di eventi non bellici, si farà lo stesso. Così la fiaccola che l'ultimo tedoforo userà per accendere il braciere dello stadio Olimpico il prossimo 23 luglio è partita lungo un percorso che durerà 4 mesi. Fra i tedofori ci sarà anche Kane Tanaka, la persona più vecchia, secondo il Guinness dei Primati, attualmente vivente sulla Terra. La donna lo scorso 2 gennaio ha compiuto 118 anni e per celebrarla, visto che lei è d'accordo, gli organizzatori hanno deciso che farà parte della staffetta dei Giochi. Il giorno in cui porterà la fiaccola dovrebbe essere l'11 maggio, quando la torcia attraverserà Shime, località della prefettura di Fukuoka (città che nel 1995 ha ospitato le Universiadi) dove l'ultracentenaria vive.

Olimpiadi senza pubblico leggi anche Olimpiadi, Seiko Hashimoto sostituisce Yoshiro Mori alla presidenza A causa della pandemia le autorità hanno chiesto al pubblico di limitare gli assembramenti durante il tragitto, evitando eccessive manifestazioni di entusiasmo, e gli stessi corridori saranno sottoposti a regole stringenti sui controlli medici. In base alla decisione degli organizzatori le Olimpiadi di Tokyo si svolgeranno senza la presenza degli spettatori dall'estero, un fattore che secondo gli analisti contribuirà a raffreddare significativamente il sostegno per l'evento. Nell'ultimo sondaggio condotto dall'agenzia Kyodo, nel fine settimana, appena il 23,2% si è detto favorevole all'organizzazione dei Giochi, mentre il 39,8% opterebbe per una sua cancellazione.