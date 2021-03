Elezioni Israele, è stallo: Netanyahu in testa ma non ha maggioranza

La più bassa affluenza dal 2009

Il premier Benjamin Netanyahu, alla chiusura dei seggi, ha comunque annunciato "una vittoria gigantesca per la destra e per il Likud". "È chiaro - ha aggiunto - che una netta maggioranza dei cittadini di Israele è di destra e vuole un governo di destra. E questo è quello che faremo". Malgrado il successo della campagna vaccinale, Netanyahu non ha sfondato a livello di coalizione. Il voto è stato contraddistinto dalla più bassa affluenza dal 2009: il definitivo è di 67,2%, circa il 5% meno dello scorso marzo. E sembra riguardare soprattutto il settore degli arabo-israeliani, che sembra abbia registrato un circa 10% in meno. Per questo tutti i partiti - soprattutto quelli minori, sia a destra sia a sinistra, preoccupati di non riuscire ad oltrepassare la soglia di sbarramento del 3,25% - hanno esortato le persone ad andare a votare. Ma, secondo i media, anche nei seggi destinati ai malati di Covid e alle persone in quarantena - nonostante il grande dispendio di energie e di mezzi messi in campo dallo Stato in quelle che sono state le elezioni più costose della storia di Israele - non è andata bene.