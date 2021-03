Elezioni Israele, gli exit poll: è testa a testa, Netanyahu non sfonda

La coalizione guidata dal Likud - che resta il primo partito - si fermerebbe a 54 seggi contro i 59 del fronte avversario, contro i 61 necessari per avere la maggioranza. Il premier uscente: "È una vittoria gigantesca". A far pendere l'ago della bilancia verso "Bibi" potrebbe essere la destra nazionalista di Naftali Bennett con i suoi 7 seggi

Israele di nuovo senza una maggioranza chiara e con il rebus alleanze nelle quarte elezioni in due anni: è questo lo scenario che emerge dai primi exit poll diffusi in serata, alla chiusura delle urne. Il Likud di Benjamin Netanyahu, resta il primo partito con 33 seggi ma nonostante il successo della campagna vaccinale non sfonda. Nel suo primo commento Netanyahu canta vittoria: "Ai cittadini di Israele dico grazie, mi avete un dato un grande successo. È stata una vittoria gigantesca per la destra e per il Likud. È chiaro che una netta maggioranza dei cittadini di Israele è di destra e vuole un governo di destra. E questo è quello che faremo". Dietro il Likud si piazza il centrista Yair Lapid con 16 seggi, mentre il suo ex alleato Benny Gantz risale fino a 8 seggi. Il fronte eterogeneo anti-Netanyahu - secondo i dati di Channel 13 - raggiunge sulla carta i 59 seggi (due in meno dei 61 necessari per la maggioranza alla Knesset) mentre il blocco del premier si ferma a 54. L'outsider di destra Naftali Bennett con i suoi 7 seggi potrebbe far pendere l’ago della bilancia verso Netanyahu, al quale non ha posto veti.

Bassa affluenza

Il voto è stato contraddistinto dalla più bassa affluenza dal 2009: alle 20 era quasi il 5% in meno dello scorso anno. E sembra riguardare soprattutto il settore degli arabo-israeliani, che avrebbe registrato un circa 10% in meno. Per questo tutti i partiti - soprattutto quelli minori, sia a destra sia a sinistra, preoccupati di non oltrepassare la soglia di sbarramento del 3,25% - hanno esortato senza sosta la gente andare a votare. Lo Stato ha messo in campo tante risorse in quelle che sono state le elezioni più costose della storia di Israele per poter far votare anche le persone contagiate o in quarantena, ma anche nei seggi destinati ai malati di Covid e alle persone in isolamente l’affluenza è stata bassa, hanno riferito i media. A metà pomeriggio, i dati segnalavano che solo 1.200 malati su 6.700 avevano votato.

I partiti di centro all’attacco

Il giorno delle elezioni è stato caratterizzato anche da una forte drammatizzazione, soprattutto da parte delle formazioni di centro. "È il momento della verità - ha ammonito il centrista Yair Lapid, maggior avversario di Netanyahu -. Ci sono solo due opzioni: o un nostro governo o un governo oscurantista, pericoloso, razzista e omofobo che prenderà i soldi da chi lavora per darli a chi non lavora". Parole forti anche da Benny Gantz: "Andate a votare e scegliete Blu Bianco - ha detto l'attuale ministro della Difesa - perché altrimenti una quinta tornata di voto potrebbe non avere luogo. Avremo un nuovo tipo di governo".