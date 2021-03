Covid, esercito Israele primo al mondo con immunità di gregge

Le forze armate israeliane (Idf) si sono dimostrate all'avanguardia per efficienza nella lotta al coronavirus . Come annunciato dal generale Itzik Turgeman, direttore di logistica e tecnologia, l'esercito israeliano è il primo al mondo a raggiungere l'immunità di gregge per il Covid -19, grazie a un'intensa ed efficace campagna vaccinale . "Dopo 10 settimane posso affermare che l'Idf è il primo al mondo a raggiungere l'immunità di gregge" con l'81% immunizzato o guarito dall'infezione, ha dichiarato il generale generale Itzik Turgeman. Stando alle stime del direttore di logistica e tecnologia delle forze armate israeliane durante la prossima settimana la percentuale salirà oltre l'85%.

Ritorno alla routine per l'esercito israeliano



approfondimento

Covid in Italia e nel mondo, le ultime notizie dell'11 marzo

Secondo il capo medico dell'Idf generale Alon Glasberg, l'immunità di gregge consentirà ai soldati un ritorno alla routine. Alle forze armate israeliane sarà comunque richiesto di rispettare le varie norme in vigore per limitare la diffusione del coronavirus, quali indossare le mascherine e osservare il distanziamento sociale.



Covid, la situazione in Israele: in calo casi e decessi



Intanto in Israele, grazie al successo della campagna di vaccinazione nazionale negli scorsi giorni sono stati riaperti ristoranti, cinema, bar e teatri ai titolari di “passaporto vaccinale”. Gli immunizzati con una dose nel Paese sono oltre 5 milioni (su una popolazione complessiva di 9.300.000) e quasi 4 milioni quelli con la seconda dose.

A certificare l'effetto positivo della campagna vaccinale vi sono gli ultimi dati diffusi dal ministero della sanità, che confermano il calo dei casi in Israele e dei relativi indici. Nelle ultime 24 ore, nel Paese sono state registrate 2.802 nuove infezioni su circa 100mila tamponi. Sono in calo anche i casi gravi di Covid-19 e i decessi con coronavirus: 15 nella giornata di ieri per un totale di 5.955 dall'inizio della pandemia.