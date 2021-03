Uiguri, guerra di sanzioni tra Ue e Cina. Linea dura anche da Usa e Uk

Azioni restrittive decise dai capi delle diplomazie dei 27 per le violazioni dei diritti umani. Pechino risponde con misure contro parlamentari ed enti dell'Unione europea. Anche Stati Uniti, Regno Unito e Canada con Bruxelles Condividi:

Nuova battuta d’arresto nelle relazioni diplomatiche tra Unione europea e Cina. Nella giornata di oggi 22 marzo i capi delle diplomazie dei 27, riuniti in presenza, hanno dato il via libera a misure restrittive per quattro ufficiali cinesi della regione dello Xinjiang per le violazioni dei diritti umani sulla minoranza musulmana degli uiguri (CHI SONO GLI UIGURI). La Cina si è subito opposta condannando “con forza” le sanzioni. Il ministero degli Esteri cinesi ha annunciato che Pechino ha varato a sua volta sanzioni contro "10 persone e 4 entità dell'Ue che danneggiano gravemente la sovranità e gli interessi della Cina e diffondono maliziosamente menzogne e disinformazione". Tra i sanzionati Reinhard Butikofer, Michael Gahler, Raphaël Glucksmann, Ilhan Kyuchyuk e Miriam Lexmann del Parlamento europeo.

Sanzioni anche da Usa-Canada-Gb contro la Cina per uiguri approfondimento Dalla Cina nuova rotta ferroviaria tra Wuhan e Milano Anche Usa, Canada e Gran Bretagna hanno affiancato l’Ue, facendo sapere che annunceranno una serie di sanzioni contro la Cina contro quello che Washington ha definito “il genocidio degli uiguri”. Come scrive Politico, citando due fonti a conoscenza del dossier, il tipo di sanzioni varierà e comprenderà sanzioni economiche previste dalla legge Magnitski contro individui accusati di essere coinvolti nel maltrattamento dei musulmani nella regione dello Xinjiang. La campagna coordinata di sanzioni arriva alla vigilia della visita del segretario di stato Usa Antony Blinken a Bruxelles, per incontrare i vertici Ue e i colleghi alla ministeriale Nato.

In black list Ue la mente del programma detenzione degli uiguri e il responsabile dei lavori forzati leggi anche In Cina tempesta sabbia e smog. Pechino avvolta da nebbia gialla Tra i quattro nomi di cinesi iscritti nella black list europea per le violazioni dei diritti umani della minoranza musulmana degli uiguri nello Xinjiang, figurano l'ex vicecapo della tredicesima Assemblea del popolo della regione (dal 2016 al 2019), Zhu Hailun, responsabile di un programma di sorveglianza, detenzione e indottrinamento su larga scala rivolto agli uiguri e a persone di altre minoranze etniche musulmane. Zhu Hailun, in particolare, è stato descritto come l'"architetto" di questo programma. Si legge sulla Gazzetta ufficiale Ue. Nell'elenco dei sanzionati anche il segretario della Production and Construction Corps (Xpcc), organizzazione economica e paramilitare statale dello Xinjiang, ritenuto responsabile del ricorso sistematico, da parte dell'XPCC, a uiguri e persone di altre minoranze etniche musulmane come manodopera forzata, in particolare nei campi di cotone. Si aggiungono a questi il segretario del comitato per gli affari politici e giuridici dello Xinjiang dal settembre 2020, Wang Mingshan, oltre al direttore dell'ufficio per la pubblica sicurezza dello Xinjiang, Chen Mingguo.